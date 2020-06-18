Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü LGS ve YKS sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren bir paylaşımda bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ''LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerimizin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerimiz duyuruda belirtilen tarih ve saatlerde açık bulundurulacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.