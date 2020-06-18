Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.06.2020 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2020 18:16
    ABONE OL

    'nden ve açıklaması

    , ve 'ye girecek olan öğrenciler için T.C. kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını duyurdu.

    Nüfus Müdürlüğü'nden YKS ve LGS açıklaması

    ve sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren bir paylaşımda bulundu.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ''LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerimizin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerimiz duyuruda belirtilen tarih ve saatlerde açık bulundurulacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Yaşam Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden YKS ve LGS açıklaması
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri