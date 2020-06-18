Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kovid-19 ’de yeniden ortaya çıktı karantinaya alındı

    Dünya yeniden alarma geçti. ’in başkenti ’de yeni virüs dalgası nedeniyle eğitime ara verildi. 365 bin kişi testten geçirildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 18 Haziran 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

    Bir dünya alarm
    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı sardı. 443 bin kişiyi hayattan kopardı. Salgının başladığı 'de ise yeni bir virüs dalgası başladı. 'de ise alarm zilleri çaldı. İkinci salgına neden olduğu belirlenen pazar yeri kapatıldı. Eğitime ara verilirken, 356 bin kişiye test yapıldı.



    ,'da önlemler artırıldı. Putin ile görüşen herkesin dezenfekte tünelinden geçtiği açıklandı.

    BREZİLYA
    SALGINDAN en çok etkilenen ikinci ülke 'ydı. Ülkede son 24 saatte bin 282 kişinin daha ölümüyle can kaybı 45 bin 241'e ulaştı.

    HİNDİSTAN
    HİNDİSTAN, can kaybında rekor kırdı. Dün, 2 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    MEKSiKA
    MEKSİKA'DA dün 730 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 4 bin 599 kişide ise virüs tespit edildi.


    GÜCÜ 10 KAT ARTTI
    ABD'deki Scripps Araştırma Merkezi'nin çalışması panik yarattı. Coronavirüs'ün aylar geçtikçe mutasyona uğradığı ve hücrelere nüfuz etme gücünün yaklaşık 10 kat arttığı saptandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Yaşam Kovid-19 Çin’de yeniden ortaya çıktı Pekin karantinaya alındı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri