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    • Yaşam
    • 18.06.2020 16:27
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    • 18.06.2020 16:29
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    'da iki amca "ne bakıyorsun" diyerek kozlarını paylaştı! lu sonucu biri kanlar içinde yere serildi

    'da parkta otururken biranda ya tutuşan iki adamdan birisi suratına aldığı darbesiyle yaralandı. Yaralanan 80 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırılırken, diğer yaşlı adam polis merkezine götürüldü.

    Karaman'da iki yaşlı amca ne bakıyorsun diyerek kozlarını paylaştı! Yumruklu kavga sonucu biri kanlar içinde yere serildi

    Olay, Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, parkta oturmakta olan İ.Ş. (80) ile Z.K. (65), 'Niye bakıyorsun' diyerek tartışmaya başladı.
    Karaman'da iki yaşlı amca ne bakıyorsun diyerek kozlarını paylaştı! Yumruklu kavga sonucu biri kanlar içinde yere serildi

    Tartışmanın herkesin gözü önünde biranda kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K, İ.Ş'ye yumruk attı.

    Karaman'da iki yaşlı amca ne bakıyorsun diyerek kozlarını paylaştı! Yumruklu kavga sonucu biri kanlar içinde yere serildi

    Suratına aldığı yumruk darbesi ile yere düşen yaşlı adamın yüzü kanlar içinde kaldı. Kavga eden yaşlı adamları çevredeki vatandaşlar ile polis ayırdı.
    Karaman'da iki yaşlı amca ne bakıyorsun diyerek kozlarını paylaştı! Yumruklu kavga sonucu biri kanlar içinde yere serildi

    Bu sırada olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan İ.Ş., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.Ş. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, darp eden Z.K. de polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
    Haberler Yaşam Karaman'da iki yaşlı amca "ne bakıyorsun" diyerek kozlarını paylaştı! Yumruklu kavga sonucu biri kanlar içinde yere serildi
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