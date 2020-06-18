Karaman'da iki yaşlı amca ne bakıyorsun diyerek kozlarını paylaştı! Yumruklu kavga sonucu biri kanlar içinde yere serildi

Bu sırada olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan İ.Ş., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.Ş. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, darp eden Z.K. de polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.