Geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan Doktor Kadir Songür'e, iddiaya göre diz ağrısı şikayetiyle başvuran Bayram Kaynak, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle elindeki jiletle saldırdı. Boğazında derin kesik oluşan Kadir Songür'e ilk müdahale görevli olduğu hastanede yapılırken, olayın ardından koşarak kaçan Bayram Kaynak ise, Karşıyaka ilçesindeki çarşıda bir kadının çantasını almaya çalışırken yunus ekiplerince yakalandı. Olay anında uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen saldırgan tutuklandı.

"İÇİMDE CİNLER VAR, SUÇU ONLAR İŞLETTİ"

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Bayram Kaynak ile müşteki doktor Kadir Songür ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunması alınan Bayram Kaynak, MS hastası olduğunu ileri sürerek, psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti. Kaynak, kendisine büyü yapıldığını, içinde cinler olabileceğini, suçu onların işlettirdiğini iddia etti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde Uzman Dr. Özlem Y., olay anında hemen yan odada olduğunu belirterek, "Benim yanımda hasta vardı, muayene ediyordum. Kapı kapalıydı, sanık kapıyı açtı ve içeriye doğru baktı. Kapının eşiğinden, içeri girmeden bize doğru baktıktan sonra hiçbir şey söylemedi. Çıkıp kapıyı kapattı. Üzerinde siyah pantolon, siyah üst, kazak veya tişört vardı. Gençti, 20'li yaşlardaydı. 34 dakika sonra yan muayene odasında Dr. Bengi hanımın çığlıklarını duydum. Kapıyı açıp ne oluyor diye dışarı çıktım. Koridorda kanlar vardı." dedi.

"BİRKAÇ DOKTORU İNDİRİRİM"

Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Görevlisi Serpil B. de, olaydan 1 hafta önce Kadir Songür ile karşı odalarda çalışırken, Songür'ün yanına geldiğini belirterek, "Bana, 'Hocam, genç bir erkek hasta geldi. Dizim ağrıyor dedi. Benden ağrı kesici yazmamı istedi. Bir hafta önce de yine aynı şekilde benim olduğum sırada aynı hasta ağrı kesici istemişti ve o zaman ağrı kesici yazılmıştı. Bu kez bana bu sefer de bu ağrı kesici işe yaramaz, iyi gelmezse birkaç doktoru indiririm dedi'. Daha önce de bu hastanın böyle tehditleri olduğunu duydum." diye ifade verdi.

ERTELEME

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Kaynak'ın, 'kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza almasını talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere sanık ve avukatına ek süre vererek duruşmayı erteledi.