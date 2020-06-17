Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.06.2020 17:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2020 17:14
    ABONE OL

    'de 36 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı

    'de çeşitli suçlardan 36 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Henüz 17 yaşında ama cezası akıl alır gibi değil!

    Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki A.O'nun İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alarak eve operasyon düzenledi.

    CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Gözaltına alınan A.O'nun yapılan incelenmesinde işlediği başka suçlardan toplam 36 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    .

    .
    Haberler Yaşam Osmaniye'de 36 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki hükümlü yakalandı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri