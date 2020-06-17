Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki A.O'nun İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alarak eve operasyon düzenledi.
CEZASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan A.O'nun yapılan incelenmesinde işlediği başka suçlardan toplam 36 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
..