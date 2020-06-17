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    • Yaşam
    • 17.06.2020 Gazete
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    ’de avukat 'nun sır ölümü!

    ’de avukat , 12’nci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Çocukluk arkadaşlarıyla birlikte olduğu öğrenildi. Polise ifade veren arkadaşlar, genç adamda olağan dışı bir durum fark etmediklerini, etmesi için bir neden bulunmadığını söylediler.

    Ah be Doğa!

    Genç avukatın ölümündeki sır perdesi aralandı. izine rastlanmadı. Olay dün 'de yaşandı. Avukat (30), dengesini kaybedince, 12'nci kattaki evinin balkonundan, beton zemine düştü, feci şekilde öldü.

    Tokuçoğlu'nun balkondan düştüğü sırada, evinde çocukluk arkadaşları ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Polise ifade veren arkadaşlar, genç adamda olağan dışı bir durum fark etmediklerini, intihar etmesi için bir neden bulunmadığını söylediler.

    Yapılan inceleme sonunda da nişanlı olan Tokuçoğlu'nun intihar ettiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

    Haberler Yaşam İzmir’de avukat Doğa Tokuçoğlu'nun sır ölümü!
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