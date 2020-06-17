Genç avukatın ölümündeki sır perdesi aralandı. İntihar izine rastlanmadı. Olay dün İzmir'de yaşandı. Avukat Doğa Tokuçoğlu (30), dengesini kaybedince, 12'nci kattaki evinin balkonundan, beton zemine düştü, feci şekilde öldü.

Tokuçoğlu'nun balkondan düştüğü sırada, evinde çocukluk arkadaşları ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Polise ifade veren arkadaşlar, genç adamda olağan dışı bir durum fark etmediklerini, intihar etmesi için bir neden bulunmadığını söylediler.

Yapılan inceleme sonunda da nişanlı olan Tokuçoğlu'nun intihar ettiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.