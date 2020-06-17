Bahçelievler'de Afganistan uyruklu sanık Zıvar Gol Ravan'a kız arkadaşı Najiha Arabzaı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ocak'taki ilk duruşmada, zanlı Ravan'la ilgili kasten öldürme suçundan verdiği müebbet hapis cezasıyla ilgili hükmün gerekçesini tamamladı.

Gerekçeli kararda, sanığın Arabzaı'yı öldürdüğünün sabit olduğu aktarıldı. Çift arasında Arabzaı'nın başka bir erkeğe fotoğraf gönderme ve mesajlaşması nedeniyle birden fazla tartışma yaşandığına işaret edilen gerekçeli kararda, zanlı ile Arabzaı'nın olaydan önce barışarak tekrar bir arada yaşamaya devam ettikleri belirtildi. Gerekçeli kararda, ikili arasında tekrar tartışma yaşandığına yer verilerek, sanığın, Najiha Arabzaı'nın boğazını eşarpla sıkarak öldürdüğü ifade edildi.

UZUVLARINI KESİP TUVALETE ATTI

Sanık Ravan'ın daha sonra maktulenin tanınmasını engellemek için cesedine zarar verdiği aktarılan kararda, sanığın kestiği uzuvları tuvalete attığına vurgu yapıldı.

Gerekçeli kararda, sanığın maktuleyi mesajlaştığı sanıkla Avrupa'ya gideceğini söylemesi üzerine öldürdüğü ifade edilerek, sanığın eyleminin haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilemeyeceği kaydedildi. Sanığın Arabzaı'nın vücut bütünlüğünü bozma eyleminin ise ölümden sonra gerçekleşmesi nedeniyle de "canavarca hisle kasten öldürme" hükümlerinin oluşamayacağı anlatılarak, aralarında resmi nikah olmaması sebebiyle de eşe karşı kasten öldürme hükümlerinin de oluşmadığı aktarıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan'da Şirinevler'deki günlük kiralık bir evde tanınmaz halde bir ceset olduğu ihbarı üzerine polisin soruşturma başlattığı, eve 30 Mart'ta girdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Afganistan uyruklu Zıvar Gol Ravan'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Ravan'ın, polislere cinayeti itiraf ettiği ve cesedin kız arkadaşı Najiha Arabzaı'ya ait olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. İlk duruşmada sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası vermişti.