21 Haziran güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması etkileri nelerdir?

21 HAZİRAN HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Yerkürenin uzayda en basit haliyle iki hareketi vardır: kendi etrafında dönme ve Güneş etrafında dolanma. Yerküre Güneş etrafında eliptik yörüngesinde dolanırken, yaklaşık olarak 4 Ocak tarihinde Güneş'e en yakın (perihel), 4 Temmuz tarihinde ise Güneş'ten en uzak (afel) konumda bulunur. Bu uzaklık değişimi nedeniyle Güneş'in görünen açısal çapı afel konumunda ~0.52 derece, perihel konumunda ise ~0.54 derece kadar olmaktadır.

Gezegenimizin kendi etrafında dönmesi sonucu gece-gündüz oluşmaktadır. Sıra dışı durumlar hariç, gündüz Güneş ışığı 3 gökcismi tarafından kesilebilir. Bunlardan ikisi, yörüngelerinin yarı-büyük eksen uzunlukları gezegenimizinkine göre daha küçük olan Merkür ve Venüs gezegenleridir. Bu gezegenlerin görünür yarıçapları, Güneş'in görünür yarıçapından çok daha küçüktür. Gündüz Güneş'in önünden geçtiklerinde Yer'den gözlenirlerse, çapı gezegenlerin görünen açısal çaplarına eşit küçük karanlık daireler şeklinde izlenirler.

Güneş'in önünden geçebilecek diğer gökcismi uydumuz Ay'dır. Ay, boyut olarak küçüktür. Ancak gezegenimize çok yakın olduğu için görünür yarıçapı Güneş ile karşılaştırılabilir büyüklüktedir. Uydumuz da dışmerkezlikli bir yörüngede dolanmaktadır ve görünen açısal çapı apoge noktasında ~0.49 derece, perige noktasında ~0.55 derecedir.

Ay'ın yörünge düzlemi, Yerküre'nin yörünge düzlemi ile iki noktada kesişir. Eğer Güneş ve Ay aynı anda bu kesişim noktasında veya çok yakınlarında bulunurlarsa, Yer'den bakan bir gözlemci iki gökcismini aynı doğrultuda gözlemler. Bu durumda tutulma gerçekleşir. Güneş tutulmasının gerçekleştiği tarihte Ay ve Güneş'in görünür açısal çapları, gözlenen tutulma türünü belirler. Ay ve Güneş'in gözlenen doğrultuları neredeyse aynı olduğunda, Ay Güneş'ten daha büyük yarıçapta görünüyor ise "Tam Güneş Tutulması", daha küçük görünüyor ise "Halkalı Güneş Tutulması" gözlemlenir.