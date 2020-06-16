HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi! Yağışlar daha ne kadar sürecek?

'1 HAFTA DAHA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK'

Çelik, mayıs ayının ortalarında Türkiye'nin güney batı kesimlerinde mevsim normallerinin 10-12 dereceler üzerinde sıcaklıkların görüldüğünü, daha sonra ise yağışlı bir periyoda girildiğini hatırlattı. Çelik, "Önümüzdeki 1 hafta daha bu yağışların devam edeceğini öngörüyoruz. Yüksek sıcaklıklardan sonra havanın biraz daha serinlemesiyle ve yağışların da görülmesiyle birlikte 'acaba bu yağışlar devam edecek mi, ekstrem bir durum mu' gibi algı oluştu. Ancak şu anda yağış olsun, sıcaklık olsun ekstrem bir durum görünmüyor" ifadelerini kullandı.