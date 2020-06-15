Yılanlar ile ilgili şoke eden bilgi! Bu saatte çıkan yılanlar yüzde 99 zehirli!

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar, birçok yerde görülmeye başlandı. Antalya'da da evlere, araçlara giren yılanlar, korkulu anlar yaşatıyor. Yılanları görenler ya kendi imkanlarıyla dışarı çıkarıyor ya da itfaiyeden yardım istiyor. Konyaaltı ilçesinde iş yerine yılan giren esnaf Rıdvan Tokat, ''Bahçeden süzülerek, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın gelişini gördük. Ofisimizin kapısına dayandı, müdahale etmek istedik ancak yapamadık. İtfaiyeyi arayarak yardım istedik. Ancak elimizden kaçırdık" dedi.
AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, ''Yılanlar kış uykusuna yatan hayvanlardır. İlkbahar geldiğinde toprağın ısınmasıyla birlikte özellikle mayıs aylarında gizlendikleri yerlerden çıkarlar. Kaybettikleri enerjiyi yakalamak ve üremek için halk arasında sık sık görülür. Yılanlar sadece çiftleşme amacıyla eşlerini takip eder, onun dışında birbirlerinden bağımsız hareket ederler" ifadelerini kullandı.
Salgın sürecinde insanların yaşam alanlarından ayrılmasıyla yılanların daha rahat hareket etmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Öz, "Koronavirüs sürecinde insanlar yılanların yaşam alanlarından ayrıldı. Yılanlar bu süreçle birlikte daha serbest hareket etmeye başladı. 09.00 ile 12.00 saatleri arasında beslenmelerini bitiren yılanlar, öğle saatlerinde gizlenecek, sıcaktan korunacak yer ararlar. Araba, ev, bahçe olabilir. Buralarda gizlenerek dinlenir ve sıcaktan korunurlar. Özellikle bir eve veya arabaya gireyim diye özel amaçları olmaz" diye konuştu. Gündüz hareket eden yılanların yüzde 85'inin zehirsiz olduğunu belirten Prof. Dr. Öz, Bu yılanların boyları 2,5 metreyi bulur ancak ısırdığı zaman zehirsiz oldukları için yalnızca az kanatırlar. Zehirsiz olan yılanlar bir insanla karşılaştıklarında savunma mekanizmaları olmadığı için daha hızlı kaçarlar. Ancak havanın kararmasıyla birlikte beslenme amacıyla zehirli yılanlar ortaya çıkar. Bu yılanlar ise savunma mekanizmaları olduğu için ağır hareket eder, kaçmaz. Rahatsız edilmediği sürece insanlara zarar vermezler" dedi.
Evlere giren yılanların insanları gördüğünde genellikle kaçtıklarını söyleyen Prof. Dr. Öz, Bu yılanlar yüzde 90 zehirsiz olduğu için panik yapmaya gerek yok. Bir çubukla evden rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Vatandaşlar hemen öldürmeye çalışıyor, ancak öldürmeye gerek yok. Bu yılanlar genelde tarım zararlısı hayvanlarla beslendiği için biyolojik mücadelede çok önemli yerleri vardır. Yılan popülasyonu azalırsa, kemirgenler artar ve tarım ürünlerine zarar verir" diye konuştu.
Prof. Dr. Öz, yılana benzeyen 'kör kertenkele' diye bir tür olduğunu, bu türün zararsız olduğunu söyledi. Prof. Dr. Öz, Yaklaşık 1,5 metre boyunda yılan gibi, ayakları yok. Bunlar vücut pulları çok sert olduğu için fazla hareket edemiyorlar ve telaşlı bir hareket içerisinde oluyorlar. Bu nedenle halk bu türe 'çift başlı yılan' diyor ve öldürüyor. Ancak Türkiye'de yaşayan hiçbir kertenkele türü zehirli değildir" dedi. Yılanları uzaklaştırmak için denenen yöntemlerin bilimsellikten uzak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öz, Yılanları uzaklaştırmak için halk arasında çok fazla yöntem deneniyor. En çok kullanılanı evin etrafına kükürt dökmek. Bunlar bilimsellikten uzak, halk arasında kulaktan kulağa yayılan yöntemler. Gece saatlerinde plajlarda, dağlık alanlarda olan vatandaşların mutlaka ayakkabı giymeleri lazım. Çünkü zehirli yılanlar yüzde 99 gece çıkıyor" diye konuştu.
Öte yandan hemen hemen her kentten gelen yılan haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kuaförde, kadın müşteriler yılan olduğunu gördü. Büyük panik yaşayan kadınlar, hemen itfaiyeyi aradı. Kuaför salonuna gelen İpekyolu İtfaiyesi ekipleri, kanca ve halat yardımıyla yılanı yakaladı. Yaklaşık 45 santimetre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde son haftalarda sayılarında artış yaşanan yılanlar vatandaşları tedirgin ederken, bir vatandaş ise yılanların yanına yaklaşıp video çekiyor. Süloğlu ilçesinde ise yılanların soktuğu 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Lalapaşa'nın Hamzabeyli köyünde yeşilliklerin üzerinde Emecen cinsi olduğu öğrenilen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı fark eden köy halkından Ahmet Toroz, "kerata güneşleniyor" diyerek çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Yılanın hiçbir şey yapmaması ve Toroz'un soğukkanlı davranıp yılanla konuşmasının bulunduğu video sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle izlendi.
Toroz'un paylaştığı video adeta ilçenin gündemi haline gelmişken, Toroz bu kez de zehirli olduğu öğrenilen engerek yılanının köy yolundaki videosunu paylaştı. Köy yolunda seyir halindeyken yılanı fark eden Toroz, zehirli olduğu için yılanı öldürdüğünü belirterek, engerek cinsi yılandan başka yılan öldürmediğini söyledi.
Süloğlu ilçesinin Akardere köyünde ise yılanların soktuğu 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Köy Muhtarı İlhan Sürgülü, yılan sayısında artış olduğunu bunun sebebinin de son yıllarda bölgede hiç anız yakılmadığını ve doğanın kendine geldiğini söyledi.
Yılanların zarar verip vermediği konusunda tedirgin olan bölge sakinleri ise aynı yol üzerinde birçok yılanın araçlar sebebiyle öldüğünü dile getirdi. Bursa'da ise köpeğe saldıran yılan cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Mudanya ilçesinde köpeklerini gezdiren Aurora Selin'in köpeğine yılan saldırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı.
Aurora Selin, "Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma yılan çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz.
Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu" dedi.