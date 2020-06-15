Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

Koronavirüsle mücadelede 'yeni normal' süreci sürerken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk yeniden yaşandı. Maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde dolaşanların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görülürken vatandaşların tüm uyarılara rağmen maskeleri takmak yerine ellerine ya da kulaklarına asması ise dikkat çekti.