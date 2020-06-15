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    • 15.06.2020 21:27
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    • 15.06.2020 21:42
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    Taksim'de tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    le mücadelede 'yeni normal' süreci sürerken, ve 'ndeki eski yoğunluk yeniden yaşandı. Maskesiz girilmesi yasaklanan 'nde dolaşanların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görülürken vatandaşların tüm uyarılara rağmen maskeleri takmak yerine ellerine ya da kulaklarına asması ise dikkat çekti.

    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Koronavirüsle mücadelede 'yeni normal' süreci sürerken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki eski yoğunluk yeniden yaşandı. Maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde dolaşanların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görülürken vatandaşların tüm uyarılara rağmen maskeleri takmak yerine ellerine ya da kulaklarına asması ise dikkat çekti.
    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Koronavirüsle mücadele çalışmalarının sonuç vermesi sonrası 1 Haziran tarihinden itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonlandırılırken normalleşme süreci başlatıldı.
    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Yeni normalleşme sürecinin ilan edilmesinin ardından özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğun günlerine dönmeye başladı.
    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Beyoğlu Kaymakamlığı'nca geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda, meydan ve caddede sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması zorunlu hale geldi.
    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Bu kararla birlikte Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstiklal Caddesi'nde çeşitli yerlere stantlar kurarak maskesi olmayanlara maske dağıtmaya başladı.
    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Kaymakamlığın aldığı karar ve belediyenin ücretsiz maske dağıtımı yapmasına rağmen, İstiklal Caddesi'ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor.
    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Uzmanlarca da yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekiyor.
    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Maskeyi amacına uygun kullanmayanların birçoğunun çene altına indirdiği gözlenirken, bazılarının da dirseğine ya da bileğine bağlaması gözlerden kaçmadı.
    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde

    Haberler Yaşam Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uyulmadı! Artan vakalara rağmen maskeler ellerde
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