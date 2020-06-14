Günlük burç yorumları – 14 Haziran 2020 Pazar

KOÇ: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizem içindesiniz.Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirebilir.BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmelisiniz.Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir.Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.YENGEÇ: Bu dönem yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın.Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız.ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.BAŞAK Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Duygularınızı yeniden canlandırma olayına girebilir, ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.TERAZİ: Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevrenize odaklanacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.Yaşadığınız bir ilişki varsa, acele kararlar almayın. Evliliğe temkinli yaklaşın.AKREP: Bugün, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, gurur yapıyorsunuz.İçsel davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.YAY: Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz.OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermelisiniz.KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın.Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.Evinizde olabilecek değişimlere karşı, kaygılanmanıza gerek yok.