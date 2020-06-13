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    • 13.06.2020 07:10
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    • 13.06.2020 07:14
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    Son dakika: 'den kuvvetli yağış uyarısı | 13 Haziran

    Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bazı illerimizde günün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hangi illerde yağış var? , ve 'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son değerlendirmeleye göre yurt genelinde .

    Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 13 Haziran hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege(Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
    Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 13 Haziran hava durumu

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KÜTAHYA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 28°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 13 Haziran hava durumu

    AKDENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin'in kuzeybatısı ile Adana'nın kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 27°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ANTALYA °C, 25°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA °C, 24°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ANKARA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli.

    ESKİŞEHİR °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KAYSERİ °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; öğleden sonra yer yer kuvvetli.

    KONYA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 13 Haziran hava durumu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    TOKAT °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    TRABZON °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 13 Haziran hava durumu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısı yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 25°C

    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    MALATYA °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu
    Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 13 Haziran hava durumu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    SİİRT °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu
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