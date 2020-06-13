Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’de aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp etti...

    'de inşaat ustası (42), eşi (31) ile çocukları Emir (8) ve 'ı (11) uyudukları sırada av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Ahmet Çakar, aynı tüfekle etti.

    Aile faciası!
    Bir evden 4 tabut çıktı. Korkunç olay dün 'de yaşandı. Geçen yıl 'dan döndükten sonra inşaat ustalığı yapan (42), iddiaya göre, dün gece eşi (31) ile tartıştı. Anne, çocukları Emir (8) ve 'ı (11) yanına alıp uyudu.



    Cinnet getiren Ahmet Çakar ise ruhsatsız av tüfeğiyle eşi ile iki oğlunu, karınlarından vurarak öldürdü. Ardından da aynı tüfekle etti. Jandarma ekipleri, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğu öne sürülen Çakar'ın koyunları satması üzerine eşiyle tartıştığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    YER YATAKLARININ ÜZERİNDE BULUNDU
    Eve giden jandarma, korkunç manzara ile karşılaşırken, anne ve çocukların cansız bedenleri yerde serili yatakların üzerinde bulundu.
    Haberler Yaşam Denizli’de aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti...
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri