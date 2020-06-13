Bir evden 4 tabut çıktı. Korkunç olay dün Denizli'de yaşandı. Geçen yıl Fransa'dan döndükten sonra inşaat ustalığı yapan Ahmet Çakar (42), iddiaya göre, dün gece eşi Özlem Çakar (31) ile tartıştı. Anne, çocukları Emir (8) ve Naki Çakar'ı (11) yanına alıp uyudu.
Cinnet getiren Ahmet Çakar ise ruhsatsız av tüfeğiyle eşi ile iki oğlunu, karınlarından vurarak öldürdü. Ardından da aynı tüfekle intihar etti. Jandarma ekipleri, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğu öne sürülen Çakar'ın koyunları satması üzerine eşiyle tartıştığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YER YATAKLARININ ÜZERİNDE BULUNDU
Eve giden jandarma, korkunç manzara ile karşılaşırken, anne ve çocukların cansız bedenleri yerde serili yatakların üzerinde bulundu.
Cinnet getiren Ahmet Çakar ise ruhsatsız av tüfeğiyle eşi ile iki oğlunu, karınlarından vurarak öldürdü. Ardından da aynı tüfekle intihar etti. Jandarma ekipleri, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğu öne sürülen Çakar'ın koyunları satması üzerine eşiyle tartıştığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YER YATAKLARININ ÜZERİNDE BULUNDU
Eve giden jandarma, korkunç manzara ile karşılaşırken, anne ve çocukların cansız bedenleri yerde serili yatakların üzerinde bulundu.