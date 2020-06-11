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    • Yaşam
    • 11.06.2020 16:15
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    • 11.06.2020 16:15
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    'ta operasyonu!

    'ta, polis tarafından, satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 kasatura, 40 gram esrar, 7 gram skunk, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

    Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu!

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve 'dan Yozgat'a madde getirip sattıkları ve kullandıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takip sonrası polis, operasyon için düğmeye bastı.

    Sabah saatlerinde özel hareket polislerinin de katıldığı, 'Bozok Narko-2' adlı operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 kasatura, 40 gram esrar, 7 gram skunk, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

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