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    • 11.06.2020 19:07
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    • 11.06.2020 19:07
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    Son dakika: 'de sır ölüm: Kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni kayalıklarda bulundu

    'nin Pazar ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, cesedin Şaban Kambur'a ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



    Rize'nin Pazar ilçesinde, dünden beri kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un deniz kenarındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu.




    Pazar ilçesi, Karadeniz Sahil yolu giriş mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda, bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polise bildirdi.



    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve bekçi ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi.



    KAYIP OLARAK ARANIYORDU
    Yapılan incemelede cesedin dünden beri kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'a ait olduğu belirlendi.



    Kambur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.
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