



BENİ TEHDİT ETTİ SAVUNMASI

Savcılık tarafından ifadesine başvurulan eğitmen Metin Ç., eğitim sürecinde Gizem'le samimiyetlerinin ileri boyuta taşındığını, müşteki ile ofis içerisinde hiçbir şekilde yalnız kalmadıklarını, olay günü müştekiye özel seans uygulamadığını, odada iken yalnız olmadıklarını, odanın kapısının açık olduğunu, sonrasında ofisten çıktıklarını kaydetti. Metin Ç., 'Gizem eğitime devam etmek istemedi. Parasını geri istedi. Kabul etmeyince de Gizem'in avukatı olduğunu beyan eden bir kişinin kradı ve "Gizem ile anlaşmazsan başın belaya girecek" diye tehdit etti.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık genç kadının beyanlarının yalandan uzak ve inandırıcı olduğu gerekçesiyle eğitmen hakkında, Basit Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından dava açtı. Eğitmenin 10 yıla kadar hapsi isteniyor.



DİLEK YAMAN/SABAH