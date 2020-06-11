Sağlık kelimesinin eş anlamlısı nedir?

SAĞLIK EŞ ANLAMLISI



Ruhun ve vücudun sıhhat içerisinde olması, esenlik şeklinde sağlık kelimesi ifade edilmektedir. Bu kelimeyi birden fazla sözcük ile beraber ifade etmek mümkün.

- Sıhhat,

- Afiyet,

- Esenlik,

Gündelik hayatın içerisinde cümlede veya tek başına, her 4 kelime de amaca uygun şekilde değerlendirilmektedir.

''Umarım afiyettesinizdir.''

''Sağlıklı bir yaşam dengeli beslenme ve spordan başlar.''

''Sıhhatinize mutlaka dikkat etmelisiniz.''

''Esenlik içinde kalın.''

Bu şekilde cümle içerisinde özellikle hem bir uyarı hem de dilek manası üzerinden kullanabilirsiniz. 4 ayrı kelime de okunuş ve yazılış açısından farklı olsa bile aynı anlamları ile gündelik yaşamda kullanılmaktadır.