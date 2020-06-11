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    • Yaşam
    • 11.06.2020 13:01
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    • 11.06.2020 13:01
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    Günlük hayatta sık kullandığımız kelimelerden biri sağlıktır. Zaman zaman cümle kurarken ya da yazı yazmak isterken kelime tekrarına düşmemek için eş anlamlı sözcükler araştırılıyor. Peki “Sağlık” kelimesinin yerine kullanılabilecek hangi sözcükler vardır? Arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan ? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    Sağlık kelimesinin eş anlamlısı nedir?

    Beden ve ruh sağlığından bahsederken ya da birileriyle hal hatır konuşması yapılırken sağlık kelimesi çok fazla kullanılır. Mesajlaşma yoluyla konuşulurken de cümle içerisinde sağlık sözcüğünü sık geçiririz ve bu durum kötü bir görüntüye yol açar. İşte sağlık kelimesinin eş anlamlısı nedir? Haberimizden yola çıkarak farklı sözcükler seçebilirsiniz.

    SAĞLIK EŞ ANLAMLISI

    Ruhun ve vücudun sıhhat içerisinde olması, esenlik şeklinde sağlık kelimesi ifade edilmektedir. Bu kelimeyi birden fazla sözcük ile beraber ifade etmek mümkün.
    - Sıhhat,
    - Afiyet,
    - Esenlik,
    Gündelik hayatın içerisinde cümlede veya tek başına, her 4 kelime de amaca uygun şekilde değerlendirilmektedir.
    ''Umarım afiyettesinizdir.''
    ''Sağlıklı bir yaşam dengeli beslenme ve spordan başlar.''
    ''Sıhhatinize mutlaka dikkat etmelisiniz.''
    ''Esenlik içinde kalın.''
    Bu şekilde cümle içerisinde özellikle hem bir uyarı hem de dilek manası üzerinden kullanabilirsiniz. 4 ayrı kelime de okunuş ve yazılış açısından farklı olsa bile aynı anlamları ile gündelik yaşamda kullanılmaktadır.

    EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEKTİR?

    Eş anlamlı kelimeleri şu şekilde tanımlamak mümkündür: "Yazılışları farklı olmalarına rağmen, bir veya birkaç anlamı aynı olan iki kelimeye denir." Tanımdan anlaşılacağı üzere eş anlamlı kelimeler yazılışı veya söylenişi birbirinden farklı; fakat karşıladıkları en az bir anlam aynı olan sözcüklerdir. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir; çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır.
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