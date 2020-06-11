Beden ve ruh sağlığından bahsederken ya da birileriyle hal hatır konuşması yapılırken sağlık kelimesi çok fazla kullanılır. Mesajlaşma yoluyla konuşulurken de cümle içerisinde sağlık sözcüğünü sık geçiririz ve bu durum kötü bir görüntüye yol açar. İşte sağlık kelimesinin eş anlamlısı nedir? Haberimizden yola çıkarak farklı sözcükler seçebilirsiniz.
SAĞLIK EŞ ANLAMLISI
Ruhun ve vücudun sıhhat içerisinde olması, esenlik şeklinde sağlık kelimesi ifade edilmektedir. Bu kelimeyi birden fazla sözcük ile beraber ifade etmek mümkün.
- Sıhhat,
- Afiyet,
- Esenlik,
Gündelik hayatın içerisinde cümlede veya tek başına, her 4 kelime de amaca uygun şekilde değerlendirilmektedir.
''Umarım afiyettesinizdir.''
''Sağlıklı bir yaşam dengeli beslenme ve spordan başlar.''
''Sıhhatinize mutlaka dikkat etmelisiniz.''
''Esenlik içinde kalın.''
Bu şekilde cümle içerisinde özellikle hem bir uyarı hem de dilek manası üzerinden kullanabilirsiniz. 4 ayrı kelime de okunuş ve yazılış açısından farklı olsa bile aynı anlamları ile gündelik yaşamda kullanılmaktadır.
EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEKTİR?
Eş anlamlı kelimeleri şu şekilde tanımlamak mümkündür: "Yazılışları farklı olmalarına rağmen, bir veya birkaç anlamı aynı olan iki kelimeye denir." Tanımdan anlaşılacağı üzere eş anlamlı kelimeler yazılışı veya söylenişi birbirinden farklı; fakat karşıladıkları en az bir anlam aynı olan sözcüklerdir. Bu kelimelere "anlamdaş" sözcükler de denilebilir; çünkü farklı iki kelime olmalarına rağmen anlamları aynıdır.