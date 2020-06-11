Silifke ilçesindeki obruklar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen iyileştirme çalışmaları başladı.
İlginç yapının, yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğuna, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi.
Sosyal medyada birçok kişi doğa harikası için asansörün yapılmasına tepki gösterdi.
İlginç yapının, yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğuna, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi.
Sosyal medyada birçok kişi doğa harikası için asansörün yapılmasına tepki gösterdi.