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    • Yaşam
    • 11.06.2020 Gazete
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    'deki Cennet ve Cehennem obruklarına asansör yapıldı, projeye tepki yağdı!

    ’nin ’de bulunan önemli doğa harikası Cennet ve Cehennem obruklarına asansör yapıldı... birçok kişi doğa harikası için asansörün yapılmasına tepki gösterdi.

    Bu nasıl proje!
    Silifke ilçesindeki obruklar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında, Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen iyileştirme çalışmaları başladı.

    İlginç yapının, yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğuna, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi.



    birçok kişi doğa harikası için asansörün yapılmasına tepki gösterdi.

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