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    • 11.06.2020 14:50
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    • 11.06.2020 14:51
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    'un le sarsıldı! Baba olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi

    ’da bir genç, parkta silahla öldürülmüş halde bulundu. 21 yaşındaki gencin cenazesi Kurumu’na kaldırılırken in zanlıları polis tarafından aranıyor.

    Eyüpsultan cinayetle sarsıldı! Baba sinir krizi geçirdi

    Nişanca Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda kanlar içerisinde yerde yatan erkek şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Oğuzhan Yıldız olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayı duyan babası ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görülürken, Oğuzhan Yıldız'ın cenazesini arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı. Öldürülen Yıldız'ın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

    Polis, parkı kapatarak inceleme yaptı. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken cinayeti işleyen zanlı ya da zanlıların yakalanmasına çalışıyor.

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