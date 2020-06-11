Olayı duyan babası ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görülürken, Oğuzhan Yıldız'ın cenazesini arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı. Öldürülen Yıldız'ın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.