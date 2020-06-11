



'KENDİMİ KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Şüpheli E.K. ise olaydan kısa süre sonra bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.K.'nin ilk ifadesinde, "Evime gitmek için 5 TL yol parası istedim, bana küfür ve hakaret ederek, sopayla dövmeye başladı. Kendimi korumak için belimdeki bıçakla karşılık verdim. Kendimi koruduğum için pişman değilim" dediği öğrenildi.