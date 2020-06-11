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    • Yaşam
    • 11.06.2020 Gazete
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    'da deodorant şişesiyle da bulunup etti!

    'da erkek arkadaşının tanıştırdığı Harun D. (35) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Derya Y. (22) yaşadıklarını anlattı. Dava sürecinin devam ettiğini belirten genç kadın "Beni götürdüğü zeytinlik alanda, deodorant şişesiyle da bulundu, daha sonra da etti" dedi. Derya Y., Harun D.'nin tutuksuz yargılanmasının adil olmadığını söyleyerek, tutuklanmasını istedi.

    Tutuklayın!

    Bursa'da erkek arkadaşının tanıştırdığı Harun D. (35) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Derya Y. (22) yaşadıklarını anlattı. Dava sürecinin devam ettiğini belirten genç kadın "Beni götürdüğü zeytinlik alanda, deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu, daha sonra da etti" dedi.

    Derya Y., Harun D.'nin tutuksuz yargılanmasının adil olmadığını söyleyerek, tutuklanmasını istedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Tutuklanmasını istiyorum. Çünkü benim canım ve ırzımdan öte başka kadınların da canı ve ırzı söz konusu."

    Haberler Yaşam Bursa'da deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulunup tecavüz etti!
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