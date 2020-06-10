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    • 10.06.2020 23:08
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    • 10.06.2020 23:10
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    : Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor...

    yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta 'in iç kesimleri, 'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Haberler Yaşam Hava durumu: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor...
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