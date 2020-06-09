Büst tartışmasında 2 yönetici görevden alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran liderler ve dönemlerini önemli isimlerinin büstleri yaptırıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy ve İbni Sina'nın yaptırılan büstleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi.
Ertuğrul Gazi büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan oyuncu Engin Altan Düzyatan'a olan benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Büst kaldırıldı.
Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.
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Dikkat edilmesi gerekiyordu. Hassas konular.
Sorumluların görevden alınması iyi haber.
Büst hemen kaldırılmış, tebrikler.
Benzerlik inanılmaz, yerinde görmüştüm.
Tarihi ayıp gibi bir durum olmuş.
Ertuğrul Gazi büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan oyuncu Engin Altan Düzyatan'a olan benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Büst kaldırıldı.
Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.
Dikkat edilmesi gerekiyordu. Hassas konular.
Sorumluların görevden alınması iyi haber.
Büst hemen kaldırılmış, tebrikler.
Benzerlik inanılmaz, yerinde görmüştüm.
Tarihi ayıp gibi bir durum olmuş.