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    • Yaşam
    • 09.06.2020 Gazete
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    ’da '' büstü tartışmasında 2 yönetici görevden alındı

    ’da ’nin büstünün dizisinin başrol oyuncusu ’a benzerliği tartışma yarattı. 2 yönetici görevden alındı...

    Tarihi ayıp!
    Büst tartışmasında 2 yönetici görevden alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran liderler ve dönemlerini önemli isimlerinin büstleri yaptırıldı. , Abdülhamit, , , Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, , Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, , , Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, ve İbni Sina'nın yaptırılan büstleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi.


    Ertuğrul Gazi büstünün dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan oyuncu 'a olan benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Büst kaldırıldı.



    Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

    Twitter

    Dikkat edilmesi gerekiyordu. Hassas konular.

    Sorumluların görevden alınması iyi haber.

    Büst hemen kaldırılmış, tebrikler.

    Benzerlik inanılmaz, yerinde görmüştüm.

    Tarihi ayıp gibi bir durum olmuş.

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