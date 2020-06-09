Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay dün sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşti. Beş çocuk annesi Hatice Çelik ile eşi Veysi Çelik (55) kavga etti. Olayın büyümesi üzerine kadın dışarı gitti. Cinnet getiren koca ise pompalı tüfeği alıp eşinin peşinden gitti.
İshak Çelik, annesinin başında gözyaşı döktü.
BİR DAHA SIKTI
Kadına sokak ortasında ateş etti. Kanlar içinde kalan Çelik yere serildi. Cani adam ise bir süre sonra yeniden ateş etti. Vücuduna dört kurşun isabet eden Hatice Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Veysi Çelik'i yakalamak için harekete geçti. Katilin amcasının oğlu Şakir Çelik, "Oğlu ve yeğeni araya girmeye çalıştı. Ama engel olamadı" dedi.
İshak Çelik, annesinin başında gözyaşı döktü.
BİR DAHA SIKTI
Kadına sokak ortasında ateş etti. Kanlar içinde kalan Çelik yere serildi. Cani adam ise bir süre sonra yeniden ateş etti. Vücuduna dört kurşun isabet eden Hatice Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Veysi Çelik'i yakalamak için harekete geçti. Katilin amcasının oğlu Şakir Çelik, "Oğlu ve yeğeni araya girmeye çalıştı. Ama engel olamadı" dedi.