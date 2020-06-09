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    • Yaşam
    • 09.06.2020 Gazete
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    'de 'koca'man dehşet!

    Kadın lerine bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay dün sabah saatlerinde 'de gerçekleşti. , cinnet getirdi. Beş çocuğunu doğurup büyüten eşi Hatice’yi pompalı tüfekle katletti

    Kocaman dehset
    Kadın lerine bir yenisi daha eklendi. Korkunç olay dün sabah saatlerinde 'de gerçekleşti. Beş çocuk annesi ile eşi (55) kavga etti. Olayın büyümesi üzerine kadın dışarı gitti. Cinnet getiren koca ise pompalı tüfeği alıp eşinin peşinden gitti.


    İshak Çelik, annesinin başında gözyaşı döktü.

    BİR DAHA SIKTI
    Kadına sokak ortasında ateş etti. Kanlar içinde kalan Çelik yere serildi. Cani adam ise bir süre sonra yeniden ateş etti. Vücuduna dört kurşun isabet eden Hatice Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Veysi Çelik'i yakalamak için harekete geçti. Katilin amcasının oğlu Şakir Çelik, "Oğlu ve yeğeni araya girmeye çalıştı. Ama engel olamadı" dedi.
    Haberler Yaşam İstanbul Arnavutköy'de 'koca'man dehşet!
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