Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı operasyon kapsamında 34 zanlının yakalamasının ardından 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan 39 zanlıdan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

41 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKAN

Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde, 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. 3,5 gram toz esrar, 1 kilo 6 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147,35 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 34 cep telefonu ele geçirilmişti.