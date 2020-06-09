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    • Yaşam
    • 09.06.2020 15:14
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    • 09.06.2020 15:19
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    'da pes dedirten görüntü: sında havaya ve tabancayla ateş açtılar

    haberine göre 'da k için oluşturulan konvoyda kimliği belirsiz 4 kişi, ve tabanca ile havaya ateş açtı. Paniğe neden olan o anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Ankara'da pes dedirten görüntü
    Olay, dün akşam Çankaya Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, askere giden bir genç için eğlence düzenlendi. Daha sonra da konvoy oluşturuldu. Ancak konvoy yola çıktığı anda, bir kişi ile havaya ateş açtı.



    Ardından da motosiklet üzerinde seyreden başka bir kişi, pompalı tüfeği alıp, ateş etmeyi sürdürdü. Konvoydaki ayrı 2 otomobilde bulunan 2 kişi de hareket halindeki araçların penceresinden peş peşe tabancayla ateş açtı. Çocukların da bulunduğu konvoyda ateşlenen silahlar, mahalleli de paniğe neden oldu.



    O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler, büyük tepki topladı.
    Haberler Yaşam Ankara'da pes dedirten görüntü: Asker uğurlamasında havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar
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