Alanya'nın Yeşilöz sahilinde kuluçka dönemine giren caretta carettalar, 16 Mayıs itibarıyla yumurtalarını sahile bırakmaya başladı. Koparılması yasak olan kum zambaklarının da çıktığı sahildeki caretta caretta yuvalarını bölgede oturan hayvansever Güldane Şahin, gönüllü olarak korumaya aldı.
Güldane Şahin, caretta caretta yuvalarını kontrol ederek bozulmaması için üzerlerine kendi yaptırdığı demir kafesleri yerleştirdi. Bazı kişilerin caretta caretta yuvalarının üzerine ateş yakıldığı ortaya çıktı. Şahin, "Bu kadarına da pes" dedi.
Güldane Şahin, caretta caretta yuvalarını kontrol ederek bozulmaması için üzerlerine kendi yaptırdığı demir kafesleri yerleştirdi. Bazı kişilerin caretta caretta yuvalarının üzerine ateş yakıldığı ortaya çıktı. Şahin, "Bu kadarına da pes" dedi.