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    • Yaşam
    • 09.06.2020 Gazete
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    'da yuvasının üzerinde ateş yakıldı

    , yuvalarını kontrol ederek bozulmaması için üzerlerine kendi yaptırdığı demir kafesleri yerleştirdi. Bazı kişilerin caretta caretta yuvalarının üzerine ateş yakıldığı ortaya çıktı. Şahin, "Bu kadarına da pes" dedi.

    Yazıklar olsun
    Alanya'nın Yeşilöz sahilinde kuluçka dönemine giren lar, 16 Mayıs itibarıyla yumurtalarını sahile bırakmaya başladı. Koparılması yasak olan kum zambaklarının da çıktığı sahildeki caretta caretta yuvalarını bölgede oturan hayvansever Güldane Şahin, gönüllü olarak korumaya aldı.



    , caretta caretta yuvalarını kontrol ederek bozulmaması için üzerlerine kendi yaptırdığı demir kafesleri yerleştirdi. Bazı kişilerin caretta caretta yuvalarının üzerine ateş yakıldığı ortaya çıktı. Şahin, "Bu kadarına da pes" dedi.

    Haberler Yaşam Alanya'da caretta caretta yuvasının üzerinde ateş yakıldı
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