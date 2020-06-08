"İDEALİST BİR ÖĞRETMENDİ"

Baba Sadık Yalçın yaptığı açıklamada, Aybüke'siz bir yılı daha geride bıraktıklarını, her anne ve baba için evlatlarının yokluğunun çok acı olduğunu söyledi.

Ülkede yaklaşık 40 yıldır terör saldırılarından birçok ailenin etkilendiğini belirten Yalçın, "Çok canlara kıyıldı. Bunlardan biri de Aybüke öğretmendi. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi." diye konuştu.

Kızının, akrabaları arasında çok öğretmen olduğu için bu mesleğe özendiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Öğretmen yengesini örnek aldı, onun gibi öğretmen olmak istedi. Allah uğraşlarını boşa çıkarmadı, o hevesle, o heyecanla Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesine tayini çıktı. 'Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır.' deyip bu hizmete koştu. 'Kızım istersen gitmeyebilirsin, bir sonraki atama dönemini bekle.' dediğimde 'Babacığım, bayrağın dalgalandığı her yer vatanımdır diyen sensin, bize öğreten sensin, oradaki öğrencilerin, çocukların eğitimciye ihtiyacı yok mu?' diye sordu bana. Ben de 'O zaman hayırlı, uğurlu olsun hep beraber gidiyoruz.' dedim. Oraya gittik ve güzel karşılandık. Çok ilgilendiler."