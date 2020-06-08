





Gümüşhane'de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl, yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gölü yeniden canlandırmak için hazırlanan 4 maddelik eylem planıyla, dökülen dayanıksız toprak çıkarılarak, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü.