Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz’ın Instagram hesabı neden kapatıldı?

En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Taha Duymaz'ın hayatına dair bilgiler bu aralar sıkça sorgulanmaya başladı. Taha Duymaz'ın Instagram hesabının neden kapatıldığına dair bilgiler araştırılırken hesabını yeniden alıp alamayacağı merak ediliyor. Peki Taha Duymaz kimdir?
TAHA DUYMAZ INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?
Yaptığı yemeklerle Instagram fenomeni haline gelen Taha Duymaz, canlı yayın açtığı sırada kendisine küfür edilince o da aynı şekilde karşılık verdi ve Instagram hesabı kapandı. Hesabının kapanmasından sonra Taha Duymaz şu açıklamayı yaptı: "Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı."
TAHA DUYMAZ KİMDİR?
Taha Duymaz Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.
"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.