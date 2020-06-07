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    • Yaşam
    • 07.06.2020 Gazete
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    'te 'nde skandalı! Ümit Özkırımlı...

    Akademisyen Pınar D, meslektaşı tarafından edildiğini belirtti. Genç kadın, “1 Haziran 2018’de bu kişi tacizden yazılı uyarı aldı. Ama peşimi bırakmadı” dedi... Tacizcinin ise akademisyen olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

    Akadem'isyan'

    İsveç'teki 'nde skandal bir olay yaşandı... Türk akademisyen Pınar D, isim vermeden meslektaşı tarafından edildiğini açıkladı. Tacizcinin ise akademisyen Umut Özkırımlı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

    'TACİZDEN UYARI ALDI'
    Genç kadın, erkek akademisyenlerin unvanlarını kullanarak, kadınları ve öğrencileri taciz ettiğini anlattı. "Yaşadıklarım Aralık 2017'de başladı. Mart 2018'de daha fazla dayanamayarak fakülteye şikayette bulundum. 1 Haziran 2018'de bu kişi tacizden yazılı uyarı aldı. Biter sandım ama tacizleri bitmedi. Ona dava açacağım" ifadelerini kullandı. Öte yandan başka bir akademisyen kadın da Özkırımlı'nın tacizlerine maruz kaldığını açıkladı.

    Haberler Yaşam İsveç'te Lund Üniversitesi'nde taciz skandalı! Ümit Özkırımlı...
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