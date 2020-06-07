İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde skandal bir olay yaşandı... Türk akademisyen Pınar D, isim vermeden meslektaşı tarafından taciz edildiğini açıkladı. Tacizcinin ise akademisyen Umut Özkırımlı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

'TACİZDEN UYARI ALDI'

Genç kadın, erkek akademisyenlerin unvanlarını kullanarak, kadınları ve öğrencileri taciz ettiğini anlattı. "Yaşadıklarım Aralık 2017'de başladı. Mart 2018'de daha fazla dayanamayarak fakülteye şikayette bulundum. 1 Haziran 2018'de bu kişi tacizden yazılı uyarı aldı. Biter sandım ama tacizleri bitmedi. Ona dava açacağım" ifadelerini kullandı. Öte yandan başka bir akademisyen kadın da Özkırımlı'nın tacizlerine maruz kaldığını açıkladı.