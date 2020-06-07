Anneanne dedektif gibi araştırma yapıp, kaybolan torununun izini buldu

Antalya'da lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt (16), 'Markete gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Polis, 29 Nisan'da ailesine teslim etti, Ancak küçük kız, 14 Mayıs'ta yeniden kayboldu. Anneanne Ayşe Yıldırım (61), dedektif gibi iz sürerek, torununun izini buldu. C.B. (28) ile görüştüğünü belirledi, hemen adrese gitti. Yaşlı kadın, "Kapıyı çaldığımda karşıma C.B.'nin S.B. çıktı. Ağladım, yalvardım. Çocuğumu göstermedi. Torunumu kurtarın" dedi.









Yaşlı kadın bir an önce torununa kavuşmak istiyor.