Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Anneanne dedektif gibi araştırma yapıp, kaybolan torununun izini buldu

    Dedektif gibi araştırma yapan anneanne, torununun alıkonulduğu adrese gitti. Elinden bir şey gelmedi. Yetkililere seslendi. Yaşlı kadın bir an önce torununa kavuşmak istiyor.

    Torunumu kurtarın!

    Antalya'da lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt (16), 'Markete gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Polis, 29 Nisan'da ailesine teslim etti, Ancak küçük kız, 14 Mayıs'ta yeniden kayboldu. Anneanne Ayşe Yıldırım (61), dedektif gibi iz sürerek, torununun izini buldu. C.B. (28) ile görüştüğünü belirledi, hemen adrese gitti. Yaşlı kadın, "Kapıyı çaldığımda karşıma C.B.'nin S.B. çıktı. Ağladım, yalvardım. Çocuğumu göstermedi. Torunumu kurtarın" dedi.



    Yaşlı kadın bir an önce torununa kavuşmak istiyor.

    Haberler Yaşam Anneanne dedektif gibi araştırma yapıp, kaybolan torununun izini buldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri