Babası tarafından katledilen Şeyma'yı ölüme götüren 'uygunsuz' videodaki kişi başkası çıktı!

Şeyma'yı ölüme götüren 'uygunsuz' videodaki kişi başkası çıktı. Olay 6 Şubat'ta Ankara'da yaşandı. Harun Yıldız (51), kızı Şeyma Yıldız'ı (18), tabancayla öldürdü, tutuklandı.

İnternette kızına ait uygunsuz görüntüler gördüğünü belirten katil zanlısı, "Kızıma ısrarla bunu kendisine kimin yaptığını sordum. Bana 'ben böyle bir şey yapmadım' dedi. Ancak kafasını önüne eğerek ağlamaya başladı. Tabancayla ateş ettim" dedi. İddianameye giren kriminal raporuna göre; Şeyma Yıldız'a ait telefonda hiçbir şekilde başkasından gelen ya da başkasına gönderilen uygunsuz video bulunmadığı belirtildi. Yine sanığın ifadesinde yer alan 'kuzenine ve arkadaşına yardımcı olan Şeyma' başlığıyla internette yaptığı aramada kızına ait video çıktığı iddiasıyla ilgili de yapılan araştırma sonucunda, videodaki kişinin Yıldız olmadığı tespit edildiği kaydedildi.