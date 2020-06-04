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    • Yaşam
    • 04.06.2020 Gazete
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    Yer: ... Yoğurt zannedip boya yedi, hayatını kaybetti!

    'da 83 yaşındaki dün yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Sert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.

    Yoğurt zannedip boya yedi!
    Amasya'da 83 yaşındaki dün yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Sert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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