Yer: Amasya... Yoğurt zannedip boya yedi, hayatını kaybetti!
Amasya'da 83 yaşındaki Yakup Sert dün yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Sert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Amasya'da 83 yaşındaki Yakup Sert dün yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Sert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.