3 Haziran 2020 Çarşamba günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…
KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, daha da başarılı olmanıza neden oluyor. İlerleyen günlerde sorunlarınız çözülecektir, sadece sıkı bir planlama yeterli olacaktır. Hayatta öğrenmeniz gereken dersleri iyi bir şekilde analiz etmelisiniz.
BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Olaylara daha derin bakacaksınız. Dua ettiğiniz ve maneviyatınızı yükselttiğiniz bir günde olabilirsiniz. Miras veya tazminat gibi davalarınız varsa kendinizi bu noktada yorgun hissedebilirsiniz.
İKİZLER: Kendinizi kararsızlık içerisinde hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle meslek arayışı içerisinde iseniz karar vermeyi ilerleyen süreçlere bırakmalısınız. Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, çok hızlı karar değiştiriyorsunuz.
YENGEÇ: Bugünlerde adaletle ilgili beklentilerinizin artık karşılanmak üzere olduğunu bilmelisiniz. Biraz daha sabır göstermeniz ve bekleyebilmeniz gerekmekte. Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli.
ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı ve inatla davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz.
TERAZİ: Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişen olan yapınızla çevrenizi şaşırtıyorsunuz.
Geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.
AKREP: Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güveniyor olmanız, çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.
YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.
OĞLAK: Önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.
Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.
KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız değişebilir. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.