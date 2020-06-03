Günlük burç yorumları



BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Olaylara daha derin bakacaksınız. Dua ettiğiniz ve maneviyatınızı yükselttiğiniz bir günde olabilirsiniz. Miras veya tazminat gibi davalarınız varsa kendinizi bu noktada yorgun hissedebilirsiniz.