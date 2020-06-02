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    • 02.06.2020 10:39
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    • 02.06.2020 10:39
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    : 'de peş peşe lar! Tam 25 araç birbirine girdi

    haberi... 'nin Gümüşova ilçesinde otoyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı zincirleme da 25 araç hasar gördü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçlar çekicilerle kaldırdıktan sonra trafik normale döndü.

    Korkunç! 25 araç birbirine girdi

    lar sabah saatlerinde Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Gümüşova rampaları bitiminde yaşanan ilk zincirleme kazada Ankara yönüne giden bir araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Ardından da kaza yapan aracın arkasındaki 15 araç birbirine girdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasar gören araçları kaldırmaya çalışırken bu kez yine Gümüşova rampaları başlangıcında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza ihbarı geldi. Buraya da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinden destek çağrıldı.

    Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçlar çekicilerle kaldırdıktan sonra trafik normale döndü. Yaşanan kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

    Kazaya karışan bir sürücü, "Benim önümde kaza oldu. Ben durunca arkadan gelenler bana çarptı. Bana kimin çarptığını anlamadım. 10 araç birbirine girdi" dedi.

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