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    • 01.06.2020 17:47
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    Son dakika: Normalleşmenin ilk gününde 'da yoğun trafik

    Son dakika haberine göre koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin ilk gününde 'da akşam saatlerinde yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik havadan görüntülenirdi.

    Normalleşmenin ilk gününde yoğun trafik

    Koronavirüs salgını sürecinde yeni normalleşmenin ilk mesai bitimde E-5'te yoğun trafik oluştu. Oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

    Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti.

    Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. İlk günün mesai bitiminde Avcılar E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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