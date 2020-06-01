İstanbul 3 gün yağmurlu

Meteoroloji uyardı: Hava soğuyacak. İstanbul'da 3 gün yağmur var. Gök gürültülü sağanak yağışa dikkatli...
ÇİLEK DEĞİL GÖKTAŞI!
Düzceli Feride Cesur Yavuz çilek toplarken taş buldu. "Bu göktaşı... Enerjisi beni uyutmuyor" diye konuştu.
EŞSİZ KOCA
Mersin'de Hamza Sezer, hamile eşi için kayısı toplamak istedi. Ağaçtan düşüp can verdi.
ZARARLI ÇIKTI
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, inşaat halindeki binanın 9'uncu katında intihar girişiminde bulunan Ogün G. (27), yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağı indi. Polis ise Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.
SİLAHLAR KONUŞTU!
Sakarya'da Cengiz Tenkoğlu ve akrabaları, dün İshak K. ile oğlu Şuayip K.'nin yaşadığı eve gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. İshak K. ve Şuayip K., silahlarını çekerek, ateş etmeye başladı. Başına ve vücuduna mermilerin isabet ettiği Tenkoğlu, yaşamını yitirirken, akrabası Erkan Tenkoğlu ise yaralandı.
ÜNİVERSİTELİ KATLEDİLDİ
Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), 27 Mayıs'ta şiddet gören ablası için eniştesinin evine gitti. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Demirel'e saldırdı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Şüpheliler tutuklandı.
ÇİLEK DEĞİL GÖKTAŞI!
Düzceli Feride Cesur Yavuz çilek toplarken taş buldu. "Bu göktaşı... Enerjisi beni uyutmuyor" diye konuştu.
EŞSİZ KOCA
Mersin'de Hamza Sezer, hamile eşi için kayısı toplamak istedi. Ağaçtan düşüp can verdi.
ZARARLI ÇIKTI
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, inşaat halindeki binanın 9'uncu katında intihar girişiminde bulunan Ogün G. (27), yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağı indi. Polis ise Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.
SİLAHLAR KONUŞTU!
Sakarya'da Cengiz Tenkoğlu ve akrabaları, dün İshak K. ile oğlu Şuayip K.'nin yaşadığı eve gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. İshak K. ve Şuayip K., silahlarını çekerek, ateş etmeye başladı. Başına ve vücuduna mermilerin isabet ettiği Tenkoğlu, yaşamını yitirirken, akrabası Erkan Tenkoğlu ise yaralandı.
ÜNİVERSİTELİ KATLEDİLDİ
Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), 27 Mayıs'ta şiddet gören ablası için eniştesinin evine gitti. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Demirel'e saldırdı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Şüpheliler tutuklandı.