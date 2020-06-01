



Belediye tarafından denize girmek isteyenler için hazırlanan 9 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafeli localar, ücretsiz olmasına rağmen tercih edilmedi. Belediyenin şezlong ve şemsiye koyduğu alanın ücretli olması nedeniyle halk, ücretsiz alanı tercih etti.