Erzurum'un Çat İlçesi'ne bağlı Köseler Mahallesi'nde dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıl kız kaçırma sebebiyle aralarında husumet bulunan Yıldız ve Güneş ailesi arazide karşılaştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre arazilerine gübre dökmeye giden Güneş ailesini takip eden Yıldız ailesinin fertleri silahlarla saldırdı. Güneş ailesinin de karşılık verdiği çatışmada ağır yaralanan Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız kurtarılamadı.
Olaydan sonra Yıldız ailesinden İ.Y, ve B.Y. bölgeden kaçtı. Güvenlik güçleri, Köseler Mahallesi ve olayın yaşandığı arazide geniş çaplı önlem aldı. Köye giriş çıkışlara izin vermeyen jandarma olay yerine de kimseyi yaklaştırmadı.
Sıracettin Yıldız, olay yerinde can verdi.