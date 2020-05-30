Gelen bir son dakika haberine göre; Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



HER YERDE ARANIYORLAR

Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.