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    • 30.05.2020 12:24
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    • 30.05.2020 12:24
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    : 'da ! 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

    'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

    Erzurum'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü var

    Gelen bir haberine göre; 'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

    HER YERDE ARANIYORLAR
    Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

    Haberler Yaşam Son dakika: Erzurum'da arazi kavgası! 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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