Gelen bir son dakika haberine göre; Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
HER YERDE ARANIYORLAR
Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.
Son dakika: Erzurum'da arazi kavgası! 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.
Gelen bir son dakika haberine göre; Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.