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    • 31.05.2020 06:52
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    • 31.05.2020 07:11
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    | Meteoroloji tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

    Son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojinin internet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yağışlı havanın pazartesiden itibaren yurt genelinde yine etkili olacağı belirtildi. Peki ama İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 31 Mayıs 2020 Pazar hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    İSTANBUL °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    ADANA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANKARA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ERZURUM °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    31 MAYIS 2020 PAZAR HAVA DURUMU

    1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU

    2 HAZİRAN 2020 SALI HAVA DURUMU

    3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU


    4 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU
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