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    • Yaşam
    • 29.05.2020 14:26
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    • 29.05.2020 14:26
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    Mezarlıkta yaşanan ilginç olay! Geceleri mezarlığa gelip tek tek...

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan ’ndaki kabirlere zarar verilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Gece geç saatlerde mezarlığa gelen M.G., yanında tuğla, çimento ve kumu taşıyarak kabirlere beton döküyor. Olayı gören bazı vatandaşlar ise şahsın kalem ve kağıtlarla çeşitli yazılar yazarak mezarların üzerine attığını ve sonra da mezarları kapattığını öne sürdü. M.G.’nin neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken, vatandaşlar yetkililerin bu meseleye el atmasını istiyor.

    Mezarlıkta yaşanan ilginç olay! Geceleri mezarlığa gelip...

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Lalaşahin Mezarlığı'ndaki kabirlere bir kişi tarafından geceleri beton dökülmesi vatandaşların tepkisini çekiyor.
    İddiaya göre, Orta Mahalle'de oturan M.G. isimli bir kişi, geceleri sürekli mezarlığa girerek kabirlere zarar vermeye başladı. Gündüz saatlerinde mezarlıkta çalışanların olması sebebiyle M.G. gece geç saatleri tercih ediyor.

    KALEM VE KAĞITLA ÇEŞİTLİ YAZILAR YAZIP MEZARLARIN ÜZERİNE ATIYOR

    Mezarlardaki tahribat vatandaşlardan büyük tepki çekiyor. Ancak tuhaf davranışları olan şahsa kimse bir şey söyleyemezken, şahsın pek çok kişiyi de mezarlık ziyaretlerinde rahatsız ettiği öğrenildi. M.G.'nin tuğla, çimento ve kumu da yanında taşıyarak akşamdan akşama mezarları kapattığı ileri sürüldü. Olayı gören bazı vatandaşlar ise şahsın kalem ve kağıtlarla çeşitli yazılar yazarak mezarların üzerine attığını ve sonra da mezarları kapattığını öne sürdü. M.G.'nin neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken, vatandaşlar yetkililerin bu meseleye el atmasını istiyor.
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