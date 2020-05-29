Manzarayı görünce şoka girdi! İnanamadı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri, bölgeye geldi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Sümeyra Ş. ile ismi öğrenilemeyen kişiyi ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif ticari araçta bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan kadın, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle bir süre yolun tek şeridi, trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, sürücüleri ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.