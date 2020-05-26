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    • 26.05.2020 10:21
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    • 26.05.2020 10:22
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    'te düzenlenen operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

    'te, ve ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda " bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 369 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

    Uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı!

    'te düzenlenen operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ve ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    Operasyonda 11 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda 369 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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