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    • 26.05.2020 10:53
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    • 26.05.2020 10:54
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    'dan 'a kargoyla göndereceklerdi! Binlercesi ele geçirildi

    'dan kargoyla 'a gönderilmek istenen 46 bin 560 hap ele geçirildi. Ekipler, bir kargo firmasında gönderilmek için bırakılan kolilerde dedektör köpek "Marco" ile arama yaptı. Katar'a gönderilmek üzere bırakılan pakette, nargile kutusuna saklanmış halde 46 bin 560 uyuşturucu hap ve 427 gram toz madde ele geçirildi.

    Adana'dan Katar'a göndereceklerdi! Binlercesi...
    'dan 'a gönderilmek istenen 46 bin 560 hap ele geçirildi

    Adana'dan kargoyla Katar'a gönderilmek istenen ahşap nargile kutularına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında gönderilmek için bırakılan kolilerde dedektör köpek "Marco" ile arama yaptı.

    "Marco"nun tepki verdiği Katar'a gönderilmek üzere bırakılan pakette, 3 ahşap nargile kutusunun altına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ve 427 gram toz madde ele geçirildi.

    Madde, içeriğinin belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

    Ekipler, kargo firmasına nargile kutularını bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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