Pendik'te ilginç operasyon! 5 saatlik esaret son buldu

Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde 4 metrelik foseptik çukura düşen inek, itfaiyenin 2 saatlik süren çalışması sonrasında vinç yardımıyla kurtarıldı.

Pendik'te 3 yaşındaki inek, sabah saatlerinde sahibi tarafından otlatılmak için çıkarıldığı arazideki 4 metrelik foseptik çukuruna düştü. Kurtdoğmuş Köyü Çiftlikler mevkiinde meydana gelen olayda, 3 aylık gebe olan ineğin sahibi Osman Özdemir ve çevredekiler ineği kurtarma çabaları yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ineği kurtarmak için merdiven yardımıyla çukura indi ve ineğe kurtarma halatı bağlayıp vinç ile çekmek için çalışmalarına başladı. Sahibinin 'Ceylan' adını verdiği inek, itfaiyenin 2 saatlik süren çalışması sonrasında vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ineğin sahibi Osman Özdemir ve 'Paşa' ismini verdiği köpeği çukurun etrafından bir an olsun ayrılmadı.





İneğin sahibi Osman Özdemir, "Hayvanları otlatmak için araziye salmıştım. İneğin ayağı kayınca çukura düştü. Rögar için açılmış, itfaiyeye haber verdik. Bu 'Paşa' isimli köpeğim haber verdi. Çukurun etrafında havlamaya başlayınca ineğin düştüğünü anladım" dedi. Çukurdan çıkarılan inek ile köpeğin bir süre oynamaları dikkat çekti.