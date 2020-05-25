Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.05.2020 12:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2020 12:06
    ABONE OL

    Oyun parkındaki ihmal 7 yaşındaki kızın canına mal oluyordu! Dava açıldı

    İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki oyun parkında oynadığı esnada yüksekten düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Çocuğun kemiklerinin kırılarak yaralanmasında işletmenin ihmali olduğunu söyleyen anne, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kusurlu bulunan işletme sorumlusu hakkında 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

    Oyun parkındaki ihmal az kalsın can alıyordu

    İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinin içinde bulunan çocuk oyun parkında oynadığı sırada yüksekten düşerek ağır derecede yaralandı. Kazada 7 yaşındaki kızının kemikleri kırılan anne ise güvenlik önlemlerinin az olduğu gerekçesiyle oyun parkı yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    BİLİRKİŞİ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ İNCELEDİ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anne Canan A.'nın şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kazada güvenlik önleminin yetersiz olduğu iddia edilen oyun parkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında dosyaya bilirkişi atanarak kazada firma sahiplerinin ihmali araştırıldı.

    İŞLETME KUSURLU BULUNDU
    Bilirkişinin yaptığı inceleme sonunda hazırlanan raporda işletmeden sorumlu Emine T.'nin olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, parkta yeterli derecede güvenlik önlemi alınmadığına dikkat çekildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Emine T. hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıla kadar hapsi istenen sorumlu müdürü ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

    Atakan Irmak/Sabah

    Haberler Yaşam Oyun parkındaki ihmal 7 yaşındaki kızın canına mal oluyordu! Dava açıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri