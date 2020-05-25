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    • 26.05.2020 01:50
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    • 26.05.2020 01:50
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    'da bazlara ceza yağdı!

    'ın ova ilçesinde tedbirlerini ihlal ettikleri ve oynadıkları belirlenen 12 kişiye 51 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

    Kumarbazlara ceza yağdı!

    'ın ova ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri ve oynadıkları belirlenen 12 kişiye 51 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 kişiye 51 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
    Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Haberler Yaşam Aydın'da kumarbazlara ceza yağdı!
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