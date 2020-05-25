Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye 51 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 kişiye 51 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.